Spécial = Top Film Animation

Mardi Minuit

10 film d'animation (pas 7 ou 12, mais bien 10) pour que je prenne en compte (sinon je prends pas en compte) pour que ce soit équitable.

Film d'animation (aussi bien en image de synthèse qu'en dessin ect)

J’enlèverai tout commentaire qui n'a rien à voir avec les conditions posés.

Vous êtes pas obligé de participer, évidement, mais si vous participez, veuillez choisir 10 films d'animations différents(réfléchissez bien, car c'est jamais simple de faire un choix, je reconnais).Un film d'animation choisi = 1 Point.Vous avez jusqu’àpour faire votre liste, après, je ne prendrais plus en compte les film d'animation choisis.Je comptabiliserais les points, comme ça nous aurons le TOP 10 Film d'animation Gamekyo.Votre liste (elle évoluera en fonction de vos film d'animation choisis) :Tarzan (2 Points)HerculesVice-VersaToy Story 3 (2 Points)Dragons (3 Points)Batman contre le Fantôme MasquéCoco (2 Points)KuzcoLa Route d'EldoradoYour Name (4 Points)Les Enfants Loups, Ame & Yuki (3 Points)ChihiroMonstres & CieVaianaRaiponceKung Fu PandaChicken RunToy Story 2L'âge de Glace (2 Points)AlladinL'étrange Noël de Mr Jack (2 Points)Le Monde de Nemo (2 Points)Les AristochatsLe Livre de La JunglePrincesse Mononoke (6 Points)Akira (3 Points)Le Roi et l'Oiseau (5 Points)La belle et la bêteToys story (2 Points)Là-haut (2 points)LaputaLa mécanique du cœurMonster HouseLes enfants du tempsRatatouille (2 Points)Kirikou et la Sorcière (3 Points)PocahontasMulanAlice au Pays des MerveillesLa Reine des NeigesLe Château ambulant (2 Points)Cigognes et compagnieGhost in the Shell (5 Points)KlausLes cinq légendesLa traversée du tempsFinal fantasy advent children (2 Points)Frere des oursShrekDragon 2Porco rossoLes 12 travaux d'astérix (2 points)Dofus livre 1Patlabor 2Mon Voisin Totoro (2 Points)Mind GameLa Planète SauvageAmer BétonPaprikaTokyo Godfathers (2 Points)Millenium Actress (2 Points)Perfect Blue (2 Points)Aachi & SsipakLe monde de doryLe voyage d'arloMary et maxFantastic mr foxRioScanner darklyUrotsukudojiPaprikaThe End of Evangelion (2 Points)The Super Dimension Fortress Macross : Flash Back 2012Innocence : Ghost in the Shell 2Adieu Galaxy Express 999Gurren Lagann The Movie : Childhood's EndGurren Lagann The Movie : The Lights in the Sky are StarsRedlineFantasiaLa Voyage de ChihiroValse avec BachirToys Story 4Dragons 3Shrek 3Les indestructibles