Cependant, depuis le patch, il apparaît et ne dit rien, bloquant ainsi la progression ou le fait de se lancer dans une autre quête.

Nous travaillons sur le problème où la conversation avec Takemura peut ne pas commencer pendant la quête "Down on the Street" pour Cyberpunk 2077 et prévoyons de publier un correctif pour y remédier dès que possible. En attendant, voici une potentielle solution de contournement.

Vendredi soir, CD Projket publiait le patch 1.1, premières des deux grosses mises à jour prévues en début d'année. Cependant, si cette mise à jour corrige de nombreux problèmes, notamment au niveau de la stabilité et de plusieurs quêtes, elle a introduit un bug empêchant la progression.Repéré dès ce week-end par de nombreux joueurs, le bug se trouve lors de la mission Down of the Street, qui se situe dans le dernier tiers de Cyberpunk 2077. Lors de cette mission, Takemura doit appeler le joueur afin de conclure l'affaire.CD Projekt annonce être déjà au travail sur un hotfix, et deux solutions temporaires sont actuellement proposées par le studio et Kotaku :