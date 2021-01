Son analyse est juste...Parfaite. En tous cas, j'ai eu exactement le même ressenti que lui, et il a su l'exprimer en vidéoJ'crois que le TUT TUT FILS DE P*** a marqué tout le monde dans ce jeusurtout que j'avais même cru que c'était un bug tellement c'est wtf xD !En plus, c'est spécifique à la versions "française", car la version anglaise dit un "simple" Tut Tut Motherfucker qui, forcément, est un peu plus lisse (et en plus ça rime pas xD).J'ajoute quand même (car il y a joué sur PS4 et PC), que de mon expérience, la version Xbox Series S est proche de ce que j'ai eu sur PC (installé sur le SSD, pas de Freeze, et je n'ai d'ailleurs pas eu un seul crash), et j'aurais bien aimé avoir des retours des versions PS4 Pro et Xbox One X (personnellement, ma versions Xbox One X avait un framerate qui faisait énormément le yoyo, avec une densité de PNJ plutôt basse et beaucoup de clones dans la ville).