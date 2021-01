Il y a beaucoup d'argent qui circule dans les sociétés de jeux en ce moment, plusieurs d'entre elles reçoivent des offres multiples - je ne sais pas quand ou si l'une d'entre elles va fermer, mais la valeur des droits de propriété intellectuelle des jeux monte en flèche.

Après un premier tweet énigmatique à base de plusieurs smileys (oeil, yeux, billet de banque, jeu vidéo), le journaliste Brad Sams a fait savoir que l'industrie vidéoludique est actuellement en pleine ébullition à cause de plusieurs transactions financières. S'il ne cible personne de manière précise (ce qui voudrait dire que tout le monde est concerné), on ne peut que penser à Microsoft vu son affection pour la société américaine.- Microsoft, Facebook, Google et Embracer Group ont été les plus actifs sur le marché ces derniers mois en enchainant les rachats (dont un megaton avec ZeniMax Media) ou les partenariats avec des studios- Sony s'est pour le moment distingué avec des deals pour des exclusivités temporaires- Microsoft souhaite élargir le catalogue du Xbox Game Pass avec les titres phares d'autres éditeurs (accord avec EA Play, rumeur d'un rapprochement avec l'abonnement d'Ubisoft et potentielle collaboration avec Sega -> annonce jeudi ?)- Le tweet pourrait tout simplement concerner l'annonce de Bethesda au sujet de la nouvelle adaptation vidéoludique d'Indiana Jones (licence de Disney/Lucasfilm Games) qui serait une exclusivité Xbox