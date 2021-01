Petite affaire du jour avec la une mise à jour de la page de Astral Chain sur le site officiel du développeur, qui voit disparaître la mention de Platinum Games dans le copyright pour ne laisser que Nintendo.Les deux étaient auparavant cités puisqu'il s'agissait d'une nouvelle IP commune aux deux (en tout cas pour cet épisode) et trois théories ressortent :1) Une simple erreur2) Nintendo va racheter Platinum.3) Platinum a revendu sa part des droits à Nintendo pour x raisons.Dans tous les cas, faut espérer que Platinum restera le développeur d'un Astral Chain 2 vu le succès du premier (1,1 million de ventes, troisième plus gros succès de l'histoire de Platinum), surtout vu les sous-entendus d'une trilogie.

posted the 01/11/2021 at 10:35 AM by shanks