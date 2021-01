Ah ah ah ah ah ! Bon... Dernière ligne droite pour moi, j'suis en train de faire toutes les quêtes annexes à la dernière minute car je n'ai pas envie de sortir de cet univers T_T !Sinon, voici ma radio préférée pour chiller dans Night City : Body Heat Radio !J'ai voulu acheter l'OST, mais y'a trop de musiques ( Cyberpunk 2077 Radio Vol. 1 et Vol. 2), j'aurais bien aimé avoir que l'OST de Body heat par exemple ^^ ! Mention spéciale pour PonPon Shit de NAMAkopuri & Us Cracks ^^ ! (N DLR en fait je l'ai trouvé dans le Vol. 2 de la radio : https://www.deezer.com/fr/album/186939312

posted the 01/03/2021 at 06:57 PM by suzukube