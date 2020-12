Let's play (Pas par moi hein) : https://youtu.be/gmyBNAZhHvw Bon bah, pour 17€49 en ce moment, Cloudpunk vous propose un univers Cyberpunk sans bugs uwu ! https://www.microsoft.com/fr-fr/p/cloudpunk/9nps0vnzbfqd Et sans troller, ça m'intrigue comme jeu

posted the 12/30/2020 at 07:53 PM by suzukube