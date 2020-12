Bon, d'habitude, je ne suis pas trop rétrocompatibilité, mais là... J'avoue que je suis tombé sous la charme de ce Split/Second, un jeu qui a été édité par Disney en 2010 ! Ça me manque beaucoup ce genre de jeu d'arcade, un grand retour de Ridge Racer serait tellement top...

Who likes this ?

posted the 12/30/2020 at 07:13 PM by suzukube