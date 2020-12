Malgré sa mauvaise réputation, je me suis lancé sur une PS5 Digital Edition. Et après environ 1 mois en sa compagnie, je suis conquis ! Et même si, contrairement à la Xbox Series S, on sent que la console est plutôt orientée "jeux physique", avec l'absence de Quick Resume par exemple, il faut avouer qu'au quotidien, les apports de l'application Playstation sont nombreux, comme la possibilité de supprimer des jeux, et d'en installer à distance, en laissant simplement la console en mode repos ^^ !Bref, entre les gâchettes adaptatives, les vibrations haptiques, l'application Playstation, les possibilités de streaming de la console (Youtube, Twitch), y compris en streaming "privé" pour ses amis, et les apports du SSD, Sony a su créer une véritable rupture avec la PS4, qui fait plaisir à voir !Et pourtant... On aurait aimé voir un support plus poussé du PS VR, qui n'est en fait que rétrocompatible en mode "PS4" sur la PS5, obligeant à y connecter son ancienne caméra lorsque l'on veut y jouer, sachant qu'en plus le PS VR n'est compatible qu'avec les jeux PS4. On aurait aussi aimé avoir le Quick Resume, car une fois qu'on y a goûté, c'est un confort très appréciable de ne plus avoir à revoir les écrans de présentation en début de jeu, ou la moindre trace de menus. Et... Au final, tout comme une Xbox Series S au final, les 650 Go obligent à jongler entre les jeux. J'en ai une douzaine sur ma PS5 et son espace est saturé - j'ai environ le même nombre de jeux sur Series S, même si ce n'est pas vraiment comparable puisque les jeux ont des tailles différentes. Mais par exemple, Sea of Thieves fait 17 Go sur Series S, contre 47 Go sur Series X (et ce serait une taille similaire sur PS5)... Ou bien, autre exemple, 131.6 Go sur ma PS5 sont consacrés uniquement à Mortal Kombat Ultimate !Pour le prix des jeux PS5 en édition Digital, voici les premières promotions, un mois après la sortie de la console :- GodFall €59,99- AC Valhalla €48,99- Immortals Fenyx Rising™ €41,99- FIFA 21 €35,09- Tom Clancy's Rainbow Six® Siege Deluxe €8,99- Borderlands 3 €19.59- DiRT 5 €48,99- No Man's Sky €24.99- Observer Redux €23,99- Watch Dogs®: Legion €41.99- Destiny 2: Édition Légendaire €51.99Au final, je m'en sors bien mieux que je ne l'aurais pensé, avec parfois même (Immortals Fenyx Rising) un prix proche des promotions en magasin... Pour peu que vous habitiez en France métropolitaine ! Car aux Antilles, non seulement vous achèterez votre console moins chère, mais en plus, vous allez vite la rentabiliser, vous allez vite comprendre en lisant ce tweet : https://twitter.com/OtakugameFR/status/1342526918348910594 Bref, la PS5 est une excellente console, qui a su me convaincre à sauter à pied joint dans la Next-Gen (et c'était pas gagné, j'étais déjà en train de négocier sur un Avenir PC/Nvidia + Nintendo Switch), et qui ne pourra que s'améliorer au fil des mises à jour (d'ailleurs, le store a eu une mise à jour avec des filtres qui devrait vous faire arrêter de râler). Moi, je suis aux anges... Et vous ?