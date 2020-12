Hello! Je joue à Cyberpunk 2077, et, ô, surprise ! Le patch 1.04 apporte pas mal d'optimisations sur Xbox Series S ! A commencer par la résolution du jeu, qui monte selon Digital Foundry à du 1296p (!), en tous cas, à mon niveau, c'est un bonheur d'y jouer en 1080p, et le framerate est toujours aussi stable à 30 fps.Je suis arrivé à Japantown, et comme vous le savez, je suis un grand fan du Japon... Alors forcément, j'm'y sentais dans mon élément !D'ailleurs, je me suis perdu pendant 2h en live dans les rues de Nightcity (d'ailleurs le live s'est... Hem. Mal fini. D'où le classement en PEGI 18 de la vidéo T_T. D'ailleurs, oui, les scènes de sexe sont très osée, le jeu mérite son PEGI 18, sans non plus faire dans le trash hein :-) Activez le mode sans nudité pour vos live! ).Bref, j'voulais à la base juste partager avec vous les images que j'ai capturé à Night City dans sa version lite sur Xbox Series S... Je suis charmé. Vraiment.Euh... Me suis peut être un peu lâché sur ces images T_T !Toutes ces images sont issues de la version 1.04, et je me demande s'ils n'auraient pas du retarder la sortie du jeu d'encore 1 semaine ou 2 pour avoir eu ce patch à la sortie ?