Xbox One X ? Xbox Series S ? Sur quelle machine joue-t'on dans les meilleures conditions sur Cyberpunk 2077...Moi, j'ai fait mon choix, je vous laisse juste 2 vidéos d'un même parcours (bon pas réussi à faire exactement le même) pour vous faire votre propre opinionBonus, un peu plus tard, ma seconde heure de gameplay devrait être disponible, cette fois-ci sur Xbox One X ^^ !Par contre, je ne suis pas là pour m'amuser à fouiner les bugs dans la ville, c'est plus l'histoire et l'univers qui me fascinent ^^ !Si vous avez des questions... Dans 1h30 le jeu est dispo en France normalement en démat'Ah, si vous streamez le jeu sur Twitch, attention : désactivez toutes les musiques, car une des musiques donne droit à un strike direct de votre video : https://twitter.com/CyberpunkGame/status/1336788550247976962 . Autre conseil, passez vos vidéos en "interdit aux -18", y'a des tétons qui apparaissent sauvagement dans le jeu