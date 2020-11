J’ai remarqué sur plusieurs démontages de la PS5 ou il manque une pièce en métal et un pad thermique qui fait contact avec la plaque qui recouvre la carte mère.La même plaque fait office de dissipateur pour les vrm et les puces mémoires GDDR6 (qui monte à plus de 95 degrés), ce qui entraine une augmentation de la vitesse du ventilateur et du bruit.Je pense à un oubli sur une des chaines de montage chez Foxconn.La PS4 Pro avait un problème de chauffe et de bruit (le ventilateur à des courbes de temp qui fait augmenter sa vitesse et donc plus de bruit) à cause des « Pad thermique – vrm + mémoires » bien pourri qui ne faisait pas son travail de refroidissement avec la plaque de la carte mère.Sources des démontages :TronicsFix - https://www.youtube.com/watch?v=weOCONceK4E&t=613sPièce présente avec le pad thermiqueiFixit - https://www.youtube.com/watch?v=r-rxy1rq2s8&t=2700sPièce non présente et sans le pad thermique