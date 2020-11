Jeux Vidéo

Si vous êtes frustrés de ne pas avoir réussi à trouver la PS5, voici la solution à votre problèmePar Patricia Hernandez @xpatriciah - PolygonLe développeur de jeux vidéo Alex Grade ne pouvait pas se payer la PlayStation 5 - et même s’il le pouvait, la nouvelle console de Sony a été en rupture trop rapidement, ce qui fait que les spéculateurs la revendent pour des milliers de dollars. Au lieu de perdre une somme d'argent déraisonnable, Alex Grade a fait quelque chose de mieux. Il a créé un simulateur qui lui donne la satisfaction d'installer une PlayStation 5 sans avoir à perdre un seul centime.Et nous mentons pas. Une grande partie de l'expérience pour les premiers utilisateurs, est le moment où vous ouvrez la boîte, retirez la console et que vous la branchez à votre téléviseur. Il y a bien une raison pour laquelle les vidéos de déballage sont si populaires sur YouTube. Certaines personnes achètent de nouveaux téléviseurs ou modernisent leurs systèmes audio précisément pour accueillir de nouvelles consoles, il y a donc quelque chose de vraiment excitant dans cette préparation avant même de lancer un jeu. PS5 Simulator vous propose de vivre tout cela., a écrit Alex Grade dans un e-mail à Polygon, où il a ajouté un smiley triste.Le jeu est complet avec la gestion de la physique et comprend des détails mineurs comme l'ouverture de la boîte et de s'occuper de l'emballage. Alex Grade dit que le projet lui a pris une semaine., a souligné Alex Grade.Vous pouvez télécharger gratuitement PS5 Simulator sur Itch.io :Source et article original : https://www.polygon.com/2020/11/16/21570021/ps5-simulator-itchio-free-game-download-playstation-5-console • Top-notch realistic graphic without RTX• Physics almost everywhere - Newton not happy about it• Start playing your PS5 early• Worst cable management included - just like in real life• Do not have a PS5• Windows 7,8,10 or later• Quad-core Intel or AMD processor, 2.5 GHz or faster• NVIDIA GeForce 470 GTX or AMD Radeon 6870 HD series card or higher• 4 GB RAM