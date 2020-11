Alors que la Ps5 permet un affichage allant du 720p à la 8k, la résolution 1440p n'est pas supporté nativement par la console.Du moins pour le moment, puisque Hideaki Nishino, vice président senior chez Sony, a pu être interviewé par Game Informer et les propos suivants ont pu être rapportés :Vous savez ce qu'il vous reste à faire si le 1440p natif est vraiment important pour vous.

Incorporer le 1440p natif n'est pas un problème technique pour nous, la Playstation 5 pourra prendre en charge cette résolution via une simple mise à jour, cependant, nous donnons actuellement priorité à l'affichage et aux résolutions des téléviseurs. Si le 1440p est vraiment une priorité pour les joueurs, ils doivent se manifester.

posted the 11/10/2020 at 10:22 PM by jeanouillz