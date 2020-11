Bonjour tout le monde,



Le EA play vas rejoindre l'ultimate gampass ce mardi 10 novembre, voici les 86 jeux qui vont intégrer l'ultimate gamepass de maniére illimité et 5 jeux ou vous avez 10h d'accés.



Rappel pour ceux qui ont envie d'1 an d'ultimate gamepass à -50% voici l'astuce a utiliser avant le 9 novembre :



https://www.gamekyo.com/blog_article449192.html



Voici la liste des jeux : (vous pouvez y jouer de maniére illimité)



Alice Madness Returns

Anthem

Army Of Two

A Way Out

Battlefield 1

Battlefield 3

Battlefield 4

Battlefield 5

Battlefield 1943

Battlefield Bad Company

Battlefield Bad Company 2

Battlefiled Hardline

Bejeweled 2

Bejeweled 3

Black

Burnout Paradise Remastered

Crysis

Crysis 2

Crysis 3

Dante’s Inferno

Dead Space

Dead Space 2

Dead Space 3

Dead Space Ignition

Dragon Age 2

Dragon Age Inquisition

Dragon Age Origins

FE

Feeding Frenzy

Feeding Frenzy 2

Fifa 15

Fifa 16

Fifa 17

Fifa 18

Fifa 19

Fifa 20

Fight Night Champion

Heavy Weapon

Madden 15

Madden 16

Madden 17

Madden 18

Madden 19

Madden 20

Madden 25

Mass Effect

Mass Effect 2

Mass Effect 3

Mass Effect Andromeda

Medal Of Honor Airborne

Mirror’s Edge

Mirror Edge Catalyst

NBA Live 15

NBA Live 16

NBA Live 18

NBA Live 19

Need For Speed

Need For Speed Heat

Need For Speed Payback

Need For Speed Rivals

NHL 17

NHL 18

NHL 19

NHL 20

Peggle

Peggle 2

Plants vs Zombies

Plants vs Zombies Battle Neighborville

Plants vs Zombies Garden Warfare

Plants vs Zombies GW2

Rocket Arena

Sea Of Solitude

Shadows of the Damned

Skate 3

SSX

Star Wars Battlefront

Star Wars Battlefront 2

Titanfall

The Sims 4

UFC

UFC 2

UFC 3

Unravel

Unravel Two

Zuma

Zuma’s Revenge



Les 5 jeux ou vous avez 10h de test :



Fifa 21

Madden NFL 21

NHL 21

Star Wars Squadrons

UFC 4

ajb