Final Fantasy XVI dévoilé, et ça sortira uniquement sur PC et PlayStation 5

Sony a souhaité marquer le coup d'entrée de jeu en annonçant un coup on ne peut plus majeur :est annoncé, et ce sera une exclusivité PlayStation 5… ou du moins sur console car ça sortira aussi sur PC, comme le veut une certaine tradition de notre époque.Plus action que jamais en apparence, retour à l'heroic-fantasy et ambiance bien plus sombre au point qu'on notera la présence remarquée de sang, cet épisode n'a évidemment pas encore de date mais est déjà à surveiller de très près.