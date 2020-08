[RAPPEL] State of Play à 22h00

C'est sous une chaleur de plus en plus écrasante que nous allons découvrir ce soir, à 22h00, le nouveau State of Play de Sony qui, il est bon de le rappeler, ne sera aucunement consacré aux jeux PlayStation Studios et même plus globalement à la PS5, hormis un petit retour de ce qui a été annoncé en juin dernier.Vous l'avez compris si vous n'étiez pas encore au courant, ce sera (et probablement pour la toute dernière fois) la PlayStation 4 qui sera à l'honneur, mais aussi le PlayStation VR.