Final Fantasy VII Remake : le grand show ! [UP]

L'heure était enfin au vrai grand show pourqui a accueilli une bonne grosse séquence de gameplay pour montrer plus en détails le système de combat, et particulièrement son nouveau système de « freeze » qui permettra d'actionner les compétences spéciales (ou magies, objets…) entre deux rafales de coups.On sait également que :- Une démo sera le stand de l'E3- Tiendra sur deux Blu-Ray !- Le jeu sera bien en plusieurs parties indépendantes, la première (donc le jeu qui nous concerne ici) couvrant tout Midgard mais avec un paquet de passages inédits.Sortie prévue le 3 mars 2020 sur PlayStation 4.Outre les sous-titres de circonstance, le titre proposera le choix entre doublages français, japonais, US et allemand.