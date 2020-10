USA : 72% de ceux qui ont réussi à préco une Next Gen ont opté pour la PS5 (standard) USA : 72% de ceux qui ont réussi à préco une Next Gen ont opté pour la PS5 (standard)

VGM a sondé un panel dit « représentatif » de joueurs pour commencer à savoir ce qui se dégagerait pour le lancement prochain de la nouvelle génération, en notant bien que le sondage a été effectué du 23 au 25 septembre, donc « après » le rachat de Zenimax/Bethesda.



Et la première chose qui se dégage, ce n'est pas qui va prendre quoi mais plutôt qui va ne rien prendre : 56 % ont déclaré ne pas avoir essayé de précommander une des deux consoles, pour diverses raisons (pas intéressé pour le moment, envie d'attendre davantage de jeux, prix, etc) :



- 56 % n'ont pas cherché à précommander une Next Gen

- 29 % ont essayé mais n'ont pas réussi (rupture)

- Seulement 15 % ont réussi à en précommander une ou plusieurs



Parmi les 15 % qui ont réussi (certains ont pris PS et Xbox notez) :



- 72 % ont précommandé une PS5 standard

- 30 % une Xbox Series X

- 10 % une PS5 Digital Edition

- 8 % une Xbox Series S



Pour les 29 % qui n'ont pas réussi :



- 58 % voulaient une PS5 standard

- 40 % une Xbox Series X

- 21 % une PS5 Digital Edition

- 11 % une Xbox Series S



Enfin, juste pour la curiosité, voici les trois « exclues » (terme bien relatif aujourd'hui) qui se démarquent, que ce soit disponible au lancement ou pour bien plus tard.



PlayStation 5 :

- Marvel's Spider-Man : Miles Morales (52%)

- God of War Ragnarok (42 %)

- Final Fantasy XVI (32%)



Xbox Series :

- Halo Infinite (45%)

- Fable (26%)

- Forza Motorsport (24%)



Enfin, mais on pense que ça, vous l'auriez deviné tout seuls, les deux jeux tiers qui attirent le plus au lancement sont Call of Duty – Black Ops : Cold War et Assassin's Creed Valhalla.