La Switch va bénéficier d'une meilleure batterie [UP]

Si la Switch Lite vous passe par au-dessus et que vous restez intéressés par le modèle standard, sachez que les stocks mis en place à partir du mois prochain bénéficieront tous d'une batterie améliorée, ce qui ne sera pas du luxe vu l'actuelle.Donc concrètement, voici ce qu'on a comme indication.- Entre 2h30 et 6h30 de batterie- Exemple : environ 3h00 pour Breath of the Wild- Entre 4h30 et 9h00 de batterie- Exemple : environ 5h30 pour Breath of the Wild- Entre 3h00 et 7h00 de batterieOn attend plus de précisions (le prix sera évidemment le même en tout cas) et notez que parallèlement, Nintendo a annoncé l'arrivée de nouveaux coloris de joycons pour début octobre.- Les modèles avec meilleure batterie arriveront fin août au Japon.- Pas encore de précisions pour l'Europe.- En magasin, on devrait distinguer facilement les nouveaux modèles des anciens grâce à une boîte en fond totalement rouge ().