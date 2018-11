[Rumeur] Skyward Sword HD sur Switch ?

La semaine dernière, le boss de Game Informer semblait teaser la future annonce d'un Zelda qui arriverait « plus vite que nous le pensons ». L'homme n'a jamais cherché à dire qu'il s'agirait de prochain épisode central, ni même d'un nouvel épisode en fait, et les précisions semblent aujourd'hui venir de Eiji Aonuma lui-même qui durant le dernier concert en date (au Japon) a déclaré :Chacun apportera sa réponse à cette question mais toujours est-il que Nintendo a effectivement un coup à jouer en remasterisant cet épisode plus méconnu que la moyenne (la faute à un timing de sortie loin d'être idéal). Reste tout de même à voir, en cas de confirmation, si les développeurs joueront la facilité en gardant le gameplay à l'exactitude, ou s'il y aura des options pour permettre d'y jouer également de manière classique, donc aussi en nomade.