Comme vous l'avez vu, il y a une petite différence dans le facteur de forme des deux consoles. Je suis sûr que vous avez également observé que l'esthétique de base du design est cohérente entre elles. Il y a donc cela et le fait que l'édition digital n'a pas de lecteur de disque. C'est tout. À part cela, ce sont des produits identiques.



Nous reconnaissons simplement ici qu'avec le temps, notre communauté s'oriente de plus en plus vers le digital. Au cours du premier trimestre de cette année, deux tiers des nouveaux jeux achetés ont été téléchargés via le Playstation Store. Les gens préfèrent de plus en plus, comme c'est le cas pour leur musique et leur vidéo, le dématerialisé.

Personne ne l’avait vue venir mais lors de la conférence centrée sur les premiers jeux PS5, Sony a dévoilé le design futuriste et blanc de la console. Elle sera en réalité proposée en deux versions : une classique et une Édition Digitale. Mais contrairement à ce que Microsoft semblerait prévoir d'après les rumeurs avec la Lockhart, les deux versions de la PS5 seront identiques au niveau des capacités hardware commevient de le souligner àNous pouvons imaginer que l'objectif derrière c'est surtout d'êre plus agile avec la guerre des prix avec la concurrence.