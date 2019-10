Souvenirs de joueurs

Voila maintenant presque 5 ans que cette catégorie était délaissée sur le groupe, mais j’ai décidé de lui apporter un petit coup de neuf en la renommant simplement, ça sonne un peu mieux que "Souvenirs, souvenirs".Donc, comme auparavant,Voici donc un nouveau numéro, ou un "revival", bref, peu importe., Internet n’en était qu’à ses débuts, pas encore accessible pour tout le monde et nous étions encore loin du moment où les différents constructeurs allaient le bombarder à coup de tweets et de vidéos pour assurer la communication de leurs consoles et de leurs produits.à l’époque, mais il n’avait pas encore l’ampleur que nous connaissons aujourd’hui, notamment en raison du fait que les moyens de communication n’étaient pas non plus les mêmes que ceux dont nous disposons maintenant. Si on voulait être renseignés sur ce qui se passait dans le monde du jeu vidéo, il fallait surtout se tourner versou vers(et encore, je parle surtout pour moi en fait, je dis ça surtout par rapport au point de vue du gosse de 10 ans que j’étais à l’époque).Et il arrivait également que les constructeurs utilisent, que nous allions regarder jusqu’à plus soif sur les magnétoscopes, pour que nous puissions voir les différentes bandes annonces des jeux à venir.Si vous êtes trentenaires ou plus, ou si vous n’êtes pas de loin de l’être, certains d’entre vous se rappellent peut êtreavec je ne sais plus quel magazine (j’ai du mal à bien me souvenir, mais il s’agissait probablement de Nintendo Magazine, mais si quelqu'un a encore des souvenirs clairs, qu'il n'hésite pas à préciser) qui ventait les mérites de laet qui présentait pas mal de jeux qui seront disponibles sur la console.