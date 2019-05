La page Steam du jeu est disponible à l'adresse suivante :

Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et surtout n'oubliez pas, Jouez bien !

On est content de vous annoncer que Wolf's Fury est enfin disponible sur Steam !On est tous un peu fatigué après ce développement, qui comme d'habitude n'a pas été de tout repos, mais on est content de voir ce que nous avons réalisé. Nous espérons que les joueurs qui tenteront l'aventure apprécierons l'ambiance que nous avons réussi à instaurer dans le jeu.On est vraiment heureux de pouvoir délivrer un deuxième jeu à nos fans qui nous ont aidé.Le jeu est disponible tout seul et l'OST peut être achetée à part pour les plus mélomanes d'entre-vous. Il est aussi possible d'acheter le tout en bundle avec une petite remise de 10%.On profite une fois de plus de cette occasion pour vous laisser jeter un œil au trailer de Wolf's Fury.Pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler de ce, il faut savoir que Wolf's Fury est un Beat'em up / Beat'em all à l'ancienne et purement arcade, permettant de retrouver les sensations que l'on pouvait retrouver à l'époque des jeux 8 bits et 16 bits. Comme pour Vairon's Wrath, le jeu est 100% indépendant.Par rapport à sa première présentation certaines choses ont changées. Le jeu dispose toujours de 7 niveaux, mais nous avons ajouté un Boss principal de plus, ainsi que 2 Boss secrets. Un des deux Boss est à trouver (il faut être attentif au décors), alors que l'autre doit être débloqué après avoir remplis certaines conditions. Nous avons également ajouté un mode "Survie", qu'il faut débloquer et qui réduit le nombre de vies maximales du joueur, ce qui le rend plus dur à terminer. N'hésitez pas à poster vos meilleurs scores sur le forum Steam du jeu.Pour ce qui est des autres points, l'ensemble reste sensiblement la même chose que nous avions annoncés au début. Le jeu reste en 2D,La bande son (OST) est toujours composée par Romain Favre (chaque niveau dispose de son propre thème), le compositeur de Vairon's Wrath, on incarne toujours un loup mutant et le méchant du jeu est toujours Docteur Scandalious. Il y a toujours un petite pointe d'aventure et il faut donc parfois baisser des leviers pour pouvoir progresser, tuer des ennemis à distance et plus encore. Les gens qui ont appréciés cogner des Floubyh dans Vairon's Wrath, les retrouveront aussi dans Wolf's Fury. =DLa langue française est de la partie avec Wolf's Fury et il dispose du système de succès et de cartes Steam.N'hésitez pas à nous rejoindre sur Steam, ou sur Facebook (Myoubouh Corp) pour parler de tout ou de rien, ou bien des nos jeux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on répond aussi ici.N'hésitez pas à nous rendre visite sur notre page Facebook si vous le désirez. Enjoy ! =DAmusez-vous bien !P.S : Nous allons diffuser un Stream des deux premiers niveaux du jeu en boucle sur Steam pendant toute la soirée. N'hésitez pas à nous rejoindre pour discuter et voir notre "skill" xD. Il suffit de se rendre sur la page du jeu vers 22 heures.