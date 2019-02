Brotherhood United

La page Steam du jeu est disponible à l'adresse suivante :

Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et surtout n'oubliez pas, Jouez bien !

La version 2.0 de Brotherhood United est enfin disponible !Cette version apporte un gros plus par rapport à la version précédente. Vous pouvez dès à présent jouer en coopération avec un ami en local ! Pour cela rien de plus simple. Mettez le jeu à jour si vous le possédez déjà, la mise-à-jour est totalement gratuite ! Pour ceux qui n'auraient pas encore craqué pour le jeu, cette sortie est l'occasion deLe mode coopération est légèrement différent du mode solo. Il y a grosso modo plus d'ennemis pour vous barrer la route et les Boss sont un peu plus résistants. Tout cela a été fait pour compenser la venue du deuxième joueur.Proposer cette mise-à-jour n'a pas été de tout repos et a demandé 8 mois de travail, mais nous sommes vraiment contents d'avoir réussi à tout mettre en œuvre, pour offrir aux joueurs ce qu'ils attendent selon nous le plus d'un Run And Gun à l'ancienne.Je laisse ici les informations sur le jeu pour ceux qui les auraient loupées les fois précédentes :Brotherhood United est un petit run and gun 2D oldschool. Ce jeu purement arcade est donc édité par nos soins.Pour la petite histoire il faut savoir que son développeur avait un peu de mal à boucler son œuvre, car il a été lâché de façon malhonnête pas son premier éditeur. Ce développeur a réalisé ce projet quasiment tout seul dans son coin et comme c'est souvent le cas avec un jeu vidéo, ce n'est pas évident de monter un tel projet, quand on ne peut compter que sur soi même.Comme certains le savent déjà la Myoubouh Corp a décidé de lui prêter main forte et ensemble nous avons travaillé très dur pour amener le jeu à un bon niveau de qualité. Nous avons passé beaucoup de temps à corriger des erreurs de level et de game design, ainsi que corriger les divers bugs du jeu. Nous avons aussi fait en sorte de lui donner plus de « peps » en améliorant certains points et en ajoutant bien plus de bruitages qu'il y en avait auparavant.Le titre est compatible avec les manettes Xbox 360 / Xbox One, ainsi que d'autres manettes, comme celles de chez 8Bitdo version Snes en mode Xbox.La langue française est de la partie et Brotherhood United dispose du système de succès et de cartes de Steam.N'hésitez pas à nous rejoindre pour parler de tout ou de rien, ou bien du jeu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.N'hésitez pas à nous rendre visite sur notre page Facebook si vous le désirez. Enjoy ! =DAmusez-vous bien et n'hésitez pas à nous poser des questions si vous en avez !