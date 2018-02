Alors que l'attention deest actuellement centrée surdont la sortie est imminente, il semblerait que l'éditeur souhaite bien profiter de sa franchise en proposant notamment des portages, et pour commencer il se pourrait bien quedans les temps à venir.La chose a notamment été découverte sur le site de, qui n'est justement pas étranger à cette compilation. Si c'estqui a été en charge du développement des versions PlayStation 3 et Xbox 360 de, c'estqui s'est vu confiéDepuis peu,Ce n'était pas le cas auparavant maismontre également l'intégralité des jeux de la compilation sur son site :. Ce dernier n'apparaissait pas jusqu'à maintenant sur le site, la version PlayStation Vita n'ayant accueilli que les deux premiers jeux cités.Le site du studio laisse également entendre que, probablement à l'occasion d'une annonce ?Affaire à suivre !

posted the 02/11/2018 at 12:00 AM by liquidus00