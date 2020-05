Cinéma

Après s'être notamment fait remarqué pour la réalisation depour, ainsi que pour, et plus récemment suroù il a réalisé le dernier épisode,En effet,. Mais, plus concrètement,etont visiblement accordé leur confiance au monsieur avec quelque de chose de plus ambitieux puisqueIl sera notamment appuyé de, qui a reçu unpour le meilleur film britannique de l'année pour le triple film oscarisé, pour l'écriture du scénario.Pour le moment, aucune date de sortie n'est annoncée, et il ne faut pas s'attendre à quelque chose dans l'immédiat. Nous savons que depuis la sortie dea l'intention de lever un peu le pied concernant la sortie des filmsau cinéma, avec une pause qui devrait durer jusqu'à 2022. Et le contexte actuel chamboule aussi beaucoup les différents planning de productions.De plus,a également d'autres projets en préparation puisqu'il réalisera également la nouvelle aventure deavec, dont la sortie a récemment été décalée