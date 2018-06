Cyberpunk 2077

A

DJ Hyper

ENJOY !

[UP]









Cela fait plus de 2077 jours que nous avons annoncé nos plans de développer Cyberpunk 2077. Nous avons réalisé un trailer en CGI, donné quelques interviews… puis nous sommes restés dans l’ombre. Une procédure normale pour ce genre de choses. Vous annoncez un jeu et ensuite vous vous la fermer, relevez vos manches et retourner au travail. Nous tenions à vous livrer The Witcher 3 et ses deux extensions d’abord, ce qui explique pourquoi notre silence a été plus long qu’envisagé au départ. Désolé pour ça.



Après avoir mis la touche finale à Blood And Wine, nous sommes rapidement passés à la préproduction de Cyberpunk 2077. Malgré tout nous avons décidé de rester silencieux, pourquoi ? Simplement parce que passé un certain stade la décision fut prise de parler du jeu seulement en ayant quelque chose à monter. Quelque chose qui fait sens. parce que nous avons pris acte de votre impatience, nous ne voulions pas vous donner l’impression que ça nous donnait une opportunité de nous reposer sur nos lauriers. Au contraire, cela nous a conféré une dose de motivation supplémentaire. la hype est réelle, autant que la sueur et les pleurs.



Aujourd’hui c’est le jour J. Si vous lisez ce message, alors vous avez vu le trailer, notre vision de Cyberpunk, une vision alternative d’un futur ou l’Amérique est en pièces, les megacorporations contrôlent tous les aspects de la vie civile, et les gangs se partagent les restes. Le monde est chargé d’adrénaline, et si les armes et les courses-poursuites peuvent vous faire penser le contraire, Cyberpunk 2077 est bel et bien un RPG solo orienté par le scénario. Vous allez pouvoir créer votre propre personnage et… Vous aurez l’occasion d’en savoir plus sur ce que nous avons dévoilés via notre stand à l'E3. Soyez au rendez-vous pour les previews !



Quand ?



Nous avons toujours déclaré que le jeu sera disponible quand il sera prét. Nous sommes définitivement, beaucoup, beaucoup plus proche d’une date de sortie qu’a l’époque. Mais aujourd’hui il n’est pas question de confirmer quoi que ce soit. Alors encore un peu de patience, la qualité nous motive. C’est là toute la beauté de l’indépendance et d’être son propre éditeur.



Gros comment ?



Sérieusement gros… mais soyons honnêtes, nous n’en’avons aucune idée à l’heure actuelle. Une fois le travail effectué nous vous dirons exactement ce que vous pouvez en attendre. Nous le ferons avant l’ouverture des précommandes et qu’il ne soit demandé le moindre centime de votre part.



DLC/Extensions gratuites, pas de DRM ?



N’éspérez rien de moins que ce vous avez eu avec The Witcher 3. Quant aux DRM, CP2077 sera totalement DRM-free sur PC.



Des Micro-transactions ?



Dans un jeu solo ? Vous êtes tarés



Une nouvelle fois, merci pour votre patience. Si vous avez une minute, venez visiter notre site officiel et partager votre opinion avec nous. Nous lisons tous vos commentaires et nous les traitons avec grand sérieux.



Sincérement votre. CD PROJEKT RED TEAM .































Au terme de six éprouvantes années faites d’attente, d’espoirs et même de désillusions, ce moment est aujourd’hui venue. Et quel meilleur lieu pour revenir dans la lumière que sous le soleil de la Californie a l’occasion de l'E3 se tenant actuellement à Los Angeles. Il ils étaient fortement pressentis en amont, passif commun oblige, les Polonais de chez CD Projekt ont donc bel et bien marqué de leur présence la conférence de Microsoft avec un tant attendu nouveau trailer sur scène pour un cyberpunk 2077 revigoré. Inutile d’en dire beaucoup plus, retenons seulement la musique nommé "Spoiler" composée parC’est une vieille habitude a laquelle nous ont habitués les Polonais. La diffusion du trailer ne se fait pas sans un petit message caché lors des toutes dernières secondes du trailer. Message que voici :