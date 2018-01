Il faut juste savoir que les noname qui s'inscrivent exprès pour jouer et les membres qui passent une fois tous les dix ans en quête de code à gratter ou de récompenses de concours seront tout simplement ignorés

Étant donné que quelques membres se sont amusé à essayer de trouver le jeu correspondant à la lettre A de l'abécédaire du retrogaming de Retro Gamekyo (tu ne sais pas de quoi je parle ? Alors suis le lien suivant ==> clic ), et vu que c'était un peu voulu je dois l'avouer, je me suis dis que ce serait sympa de profiter de la dynamique.Ainsi, Retro Gamekyo organise un petit jeu-concours tout ce qui a de plus modeste. Pour la faire simple, voici quelques points importants à garder en mémoire, histoire de définir les choses.1. Il s'agit d'une série d'énigme, une pour chaque lettre de l'alphabet afin de trouver un jeu à chaque fois.2. Il n'est pas nécessaire de s'inscrire pour participeret essayer de trouver le jeu correspondant à une énigme.. Faut pas me prendre pour un jambon.3.. Eh oué. Bon, vu que l'idée m'est venu dans la journée, j'avoue je sais pas encore quel sera le lot exactement, mais j'ai des idées4. Les énigmes seront publiées quelques temps avant chaque publication de retro test, cela va de soi. Mais comme dit précédemment, je n'ai pas de planning précis quant à la publication des tests. Si bien qu'il se peut que le délais entre l'énigme et le test correspondant soit court comme long. Il est possible que je publie plusieurs fois la même énigme avant le test histoire de relancer si personne n'a eu le temps de trouver ou si un indice supplémentaire est requis.5. Inutile de me MP pour m'annoncer votre réponse, je n'en tiendrais pas compte. Votre réponse devra se faire en commentaire sur l'article correspondant à l'énigme.. C'est évidemment trop simple sinon. Pour déterminer quel commentaire juste aura été posté en premier, je me fierais à ce que m'indique mon ordinateur. Si sur votre page, votre commentaire apparait en 1er, mais que sur la mienne il est second, il faudra faire avec.6.Attention, car il se peut que certains jeux aient des noms différents au Japon, aux USA ou en Europe, mais. Aussi, il sera demanderIl se peut que le jeu soit disponible sur plusieurs plate-forme, à l'instar de Tomb Raider qui fut disponible sur Playstation, Saturn et PC. Dans ce cas, essayez d'être le plus exhaustif possible (concernant les supports d'époque en tout cas, ne me sortez pas que Tomb Raider a été porté récemment sur Android et iOS, j'en ai rien à carrer), c'est ça qui fera prévaloir votre réponse face à celle des concurrents______________________________________________________________________________Débutons sans plus tarder avec la lettre A (nan, sans blague ?), mais pour ce premier tour, pas d'énigme. Après tout, y'a pas mal de possibilités et un vaste choix de proposition peu être fait, alors faites chauffer vos neurones !