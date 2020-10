Salut tout le monde, je suis un nouveau venu sur la communauté et c'est mon premier blog donc soyez indulgents svp ;-)



J'ai trouvé que sur cette génération de consoles, les développeurs avaient de plus en plus tendance à rallonger artificiellement leurs jeux. Bien sûr, ça se faisait des puis bien longtemps mais cette tendance s'accentue.



Par exemple, Alien Isolation dont le dernier tiers est quasi inutile, MGS V qui a ajouté des éléments de jeux à monde ouvert qui n'avaient pas lieu d'être, un God of war qui des quêtes annexes dispensables, un The last of us Part 2 dont la 2e partie aurait pu durer beaucoup moins de temps. J'ai aimé / adoré les jeux cités plus haut mais ces longueurs / lourdeurs ont un peu / beaucoup terni le tableau.



Tous ces jeux auraient pu être sans rien perdre en qualité globale. Alors pourquoi ils ne l'ont pas été? Est-ce que les jeux à monde ouvert et leur très longue durée de vie ont obligé les développeurs à rallonger leurs créations? Est-ce que les joueurs sont devenus très / trop exigeants quant à la durée de vie d'un soft, est-ce un élément marketing, etc.... ? Je voudrais bien avoir votre avis sur la question.



Avez-vous aussi d'autres jeux que vous beaucoup aimés mais trouvé inutilement longs?



Bien évidemment, tout dans la politesse, le respect des uns et des autres quant à leurs goûts vidéoludiques svp.



Et ce n'est que mon avis personnel. Vous aurez ou non un autre avis que le mien. Heureusement, c'est ce qui fait la richesse d'un débat ;-)