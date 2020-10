Hello tout le monde, Aaron Greenberg Xbox relance les discussions sur un rapprochement entre Xbox et Sega ou au contraire selon vous. Dans son insta on voit un gif de quelqu'un occuper de caresser un herisson avec un coeur vert comme commentaire : Trois possibilités : - il troll (il gave) - il tease - ou bien il confirme qu'il y aura rien car l'hérisson s'endort sous les caresses, comme les rumeurs s'endorme. Voici le GIF : https://www.reddit.com/r/xboxone/comments/j1qo5a/aaron_greenberg_on_ig_teasing_us_with_that_sega/ Si cela a déjà été poste dites le moi j'efface.

posted the 10/01/2020 at 07:50 AM by ajb