Ça va libérer un espace de ouf dans le catalogue de Sony. Même s'ils ne font pas partie du top 5 des plus gros éditeurs, ils doivent au moins être top 10 ! Et comme y'a quand même quelques cinquantaines de millions de joueurs qui ont comme console unique une playstation, cet appel d'air va profiter à d'autres.



Donc d'après vous qui sera le prochain nouveau gros du JV ?

Perso je pense que Focus Home Interactive est un candidat sérieux.

Ou alors c'est les déjà gros, EA, Acti, Take2, Ubi, qui vont devenir encore plus gros ?

Ou bien vous pensez que les chinois vont se faire une place ?



Discuss.