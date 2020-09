Apres avoir rigolé de MICROSOFT et de la génération XBOX ONE je me trouve hypé par la XBOX SX à cause du ALL ACCESS et donc du GAME PASS avec un tas de jeux pratiquement gratos quand je me dis que chaque jeux exclus sera en DAY ONE inclus dedans c'est de la folie.

Et puis je vais pouvoir test les quelques jeux qui me font de l’œil de la gen précédente en 4k 60fps c'est cool quand même vivement FORZA !

Qui est dans le même cas que moi?