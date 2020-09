Creation Engine est un moteur de jeu développé par Bethesda Game Studios à partir du moteur Gamebryo. Il a notamment été utilisé pour créer les action-RPG The Elder Scrolls V: Skyrim, Fallout 4 ou encore le futur Starfield et TESVI.



Dans un long billet, qui parle essentiellement de la collaboration entre Microsoft et Bethesda, Todd Howard mentionne le moteur des deux jeux, qui sera commun. Il s’agit toujours du moteur maison de Bethesda, mais bien entendu, ce moteur a eu droit à des modifications a priori drastiques pour concevoir Starfield et The Elder Scrolls VI :



« Tout cela arrivera avec la plus grande amélioration de notre moteur depuis Oblivion, et toutes les nouvelles technologies qui vont donner vie à notre première nouvelle licence en 25 ans, Starfield, ainsi que The Elder Scrolls VI. »



Rien d’étonnant à cela, mais on sera au moins rassuré de voir que Bethesda a revu son moteur pour nous assurer des expériences plus optimisées à l’avenir sur les nouvelles consoles. Espérons que ces améliorations permettront aux titres de l’éditeur d’avoir un rendu plus propre, à la hauteur des ambitions des deux jeux.