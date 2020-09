Salut ! Vous êtes forcément au courant des rumeurs sur le showcase PS5 de Sony, FFXVI serait de la partie. Du coup, quoi de mieux que de parler de ce que j'aimerais que soit FFXVI ? J'y reviens sur ma dream team pour réaliser FFXVI, mes envies, et ce que je ne veux pas pour le jeu. Et vous, comment vous voyez FFXVI ? Retour aux sources pour l'univers ou dans la même lignée que les derniers FF ? Quel gameplay ? Votre réaction s'il est vraiment annoncé Mercredi soir ?

posted the 09/15/2020 at 08:22 AM by sephrius