Salut tous le monde.Petite question centrale sur quand considère t-on que la limite est dépassé et/ou acceptable de l'inspiration d'un jeu vers le plagiat ?Après avoir vu le trailer et gameplay du jeu Immortals Fenyx Rising, les similitudes/copies de Breath of Wild sont bien entendu très apparentes.Certaines personnes diront que c'est le genre du jeu qui veut cela où des features peuvent être similaires mais je pense ici que l'on est au delà du "emprunter d'un jeu."Le jeu peut-il avoir un fond solide ainsi qu'une vraie identité dès lors que ses boucles de gameplay sont identique (ou presque) à celui à qui il les empruntes ?Je m'interroge vraiment car même le lore du jeu est "copié" en partie où Ubi Soft a préféré laissé libre court également à la création du personnage du jeu plutôt que de créer un charadesign pour le personnage central. Cela me semble peut-être même un aveux d'échec où le studio préfère que ce soit le joueur qui rate son personnage plutôt que eux même..Pour m'amuser un peu, j'ai fais un petit montage de "comparaison" sur les fameuses features et du lore "empruntées" :Je suis curieux de savoir l'avis de chacun sur le sujet.Je me demande même si la volonté de ne pas "cacher" ces features est volontaire de la part de Ubisoft pour que l'on compare ce jeu à Breath of the Wild.Que cela soit en bien ou en mal, le fait est que les gens (comme moi) risque d'en parler.Dans l'inconscient du grand public la finalité pourrait même être : "C'est un jeu comme Breath of the Wild" qui donc "serait" considéré comme un gage de qualité.Dès lors, si c'est "cette image du jeu" qui en ressors, ça pourrait être de bonne augure sur les ventes du titre quand on connait le succès de BOTW.