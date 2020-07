Xbox Game Studios

PlayStation Studios

Je réalise ce récapitulatif sur les studios Playstation et Xbox.En 2018, mes premiers articles sur le site étaient sur les studios Xbox et Playstation, j'ai trouvé ça intéressant de refaire un refresh (dans la mesure où depuis 2018, beaucoup de choses ont évolués avec entre autre les nombreux rachats de studios par Microsoft)Et ainsi voir sur quoi ils bossent actuellement et se faire une idée de quoi il reste comme cartouches pour Playstation et Xbox.Je vais commencer par Xbox et terminer par Playstation.Bien évidemment ce récap n'a aucun but de lancer la guerre de console, bien évidemment.Il n'a qu'un but informatif.Microsoft dispose, à ce jour, de 15 studios internes dans le monde :- Halo Infinite (Holidays 2020) sur Xbox One, Xbox Series X et PC.1. Forza Horizon 5 (n/a)2. Fable (n/a) sur Xbox Series X et PC.- Gears 6 (n/a)- Everwild (n/a) sur Xbox Series X et PC.- Battletoads (n/a)- Forza Motorsport 8 (n/a) sur Xbox Series X et PC.1. Hellblade 2 (n/a) sur Xbox Series X et PC.2. Project Mara (n/a)- Selon les rumeurs, ce tout nouveau studio fondé en 2018 développerai un reboot de Perfect Dark.1. Grounded (28 juillet 2020) sur Xbox One et PC (et plus tard une version optimisée sur Xbox Series X)2. DLC The Outer Worlds : Peril on Gorgon (9 septembre 2020) sur Xbox One, PS4 et PC.3. Evowed (n/a) sur Xbox Series X et PC.- State of Decay 3 (n/a) sur Xbox Series X et PC.- Wasteland 3 (2020) sur Xbox One, PS4 et PC.- Nouveau projet- Nouveau projet- Psychonauts 2 (2021) sur Xbox One, Xbox Series X, PS4 et PC.(structure qui supervise le développement des jeux de la licence Age of Empires) :- Ages of Empire IV (n/a) sur1.: Microsoft Flight Simulator (2020) sur PC et sur Xbox.2.: Tell Me Why Chapitre 1 (27 août 2020) sur Xbox One et PC.3.: As Dusk Falls (n/a) sur Xbox One, Xbox Series X et PC.Maintenant passons aux studios Playstation.Playstation dispose, à ce jour, de 14 studios internes dans le monde :- Nouveau projet (soit une nouvelle licence ou soit The Last of Us Part III selon Neil Druckmann)- God of War II (n/a)- Gran Turismo 7 (n/a) sur PS5.1. Horizon 2 : Forbidden West (2021) sur PS5.2. Nouveau projet1. Marvel's Spider-Man Miles Morales (n/a) sur PS5.2. Ratchet and Clank Rift Apart (n/a) sur PS5.- Nouveau projet (Ghost of Tsushima 2 ?)- Nouveau projet (Days Gone 2 ?)- Nouveau projet- Suivi de Dreams sur plusieurs années1. Team de Kouno : Projet J-RPG AAA ?2. Team de Iijima : Projet AA/AAA ? (Retour de la licence Ape Escape ?)3. Team de Toyama : Soft reboot Silent Hill ?4. Team de Doucet : Astro's Playroom (Fin 2020)- Nouveau projet (VR ?)- MLB The Show 2021 (2021)- Nouveau projet (n/a)1.: Returnal (n/a) sur PS5.2.: WiLD (n/a)3.: Sackboy : A Big Adventure (n/a) sur PS5.4.: Destruction AllStars (n/a) sur PS5.Note : Contrairement sur certains jeux Xbox où nous avons une idée de l'avancement du développement, nous n'avons pas grand chose sur les jeux Playstation montrés (par exemple où on en est dans le développement de Gran Turismo 7 ?)A travers ce long récapitulatif, on peut s'en rendre compte que du côté de Xbox, il reste encore quelques cartouches comme :- Forza Horizon 5 (Playgroud Games)- Le nouveau projet de Compulsion Games- Le ou les nouveaux projets de Mojang- Le nouveau projet de The Initiative (The Perfect Dark ?)- Gears 6 (The Coalition)Et du côté de Playstation :- God of War II (Santa Monica Studios)- Les nouveaux projets de Japan Studio (Silent Hill ?)- Le nouveau projet du nouveau studio Playstation à San Diego (Uncharted 5 ?)- Le nouveau projet de la seconde team (Guerrilla Games)- Days Gone 2 ? (Bend Studio)