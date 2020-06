Il y a maintenant déjà deux ans et demi, j'avais fait un article sur les possibles projets du studio. Des choses ont changé depuis, des rumeurs venant de sources crédibles sont arrivées sur le net et des décisions importantes ont été prises sur l'organisation au sein du studio.En février dernier,est officiellement devenu le directeur de Japan Studio, l'homme ayant briller en travaillant sur des technologies pour des jeux Lego, sur le Eyepet de la PS2 et plus récemment sur The Playroom et le succès critique deAvant AstroBot,piochait des artistes et développeurs dans les différentes équipes du studio. Depuis, il a été décidé que chaque artistes et développeurs seraient assignés à une seule équipe pour garder meilleure vision du jeu qu'ils souhaitaient faire et pour éviter des pertes d'informations ou d'efficacité.Les studios Sony ayant sortie leurs jeux avant début 2018 ont commencé à se concentrer sur le développement de jeux PS5 à partir de cette période.Pour finir cette introduction, sachez qu'en 2018, Japan Studio était composé d'environ 400 personnes.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comme vous le savez depuis quelques temps, des insiders évoquent un nouveauqui serait en développement au sein de cette team depuis début 2019 avec les stars de l'équipe originale de la franchise,à la composition,au commandes du projet età la Direction Artistique !Ce dernier c'est mis à faire beaucoup de teasing autour du retour de la licence et a récemment commencé à suivre Japan Studio et Playstation sur Twitter.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Une nouvelle licence qui a marqué les esprits des possesseurs du casque de réalité virtuelle de Sony, le petit robot est désormais perçue comme étant LA mascotte du. Il y a de très grandes chances que lase penche désormais sur un nouveau jeu centré autour de... peut-être pour accompagner un probabled'ici 2022 !--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Un projet qui serait en développement au sein de Japan Studio depuis au moins 6 ans et demi.En 2014, Verendus ancien insider de Neogaf qui avait un bon bagage niveau leaks, tease un gros projet en préparation chez SIE Japan Studio, de l'ampleur d'un Final Fantasy, un projet qui ne sera pas dévoilé avant l'E3 2017 minimum selon lui à l'époque.Non connaissons Japan Studio, à l'époque les équipe étaient connus pour pas mal piétiner sur les jeux ambitieux avant l'arrivée d'Allan Becker à la tête du studio, l'ancien fondateur de SIE Santa Monica, qui a notamment aidé à réorganiser les équipes suite aux problèmes sur le développement de The Last Guardian.Comme expliqué plus haut c'était encore jusqu'à récemment que les équipes avaient des développeurs et artistes éparpillés à travers plusieurs équipes du studio. Revenons en à l'équipe question.chef de cette équipe,voulait depuis longtemps, développer un grand RPG ambitieux.A l'E3 2015, après le re-reveal deet la sortie toute fraiche de, lors d'une interview avec Kinda Funny Games, Shuhei Yoshida a teasé le développement d'un gros jeu au sein de Japan Studio et dont il avaitIl y a un peu plus d'un an, Shinobi602 parlait DU projet de Japan StudioFin, une dizaine de nouveaux artistes talentueux et développeurs sont arrivé dans le studio et qui avaient un style qui n'avait rien à voir avec le style de, licence sur laquelle travaillait Konou il y a maintenant plus de 10 ans.Suite au souhait de Sony de voir ses studios se concentrer sur la prochaine génération de Playstation, cette équipe doit désormais travailler sur PS5.Enfin, beaucoup de personnes théorisent sur la possibilité que ce jeu soit centré sur l'espace, Japan Studio ayant enregistré la marque Rayspace il y a 2 ans. Le style artistique de certains membres du studios laissant pensé à un jeu aux allures réalistes avec beaucoup de détails sur les corps humains.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cette équipe fut temporairement dirigée par Mark Cerny avant d'abandonné ce poste après les échecs qu'étaient Knack et Knack 2.c'est vu obtenir début 2018 le rôle de Directeur Créatif de l'équipe.Cet homme est derrière toute la partie artistique des jeux Ape Escape, il y a deux ans, il a exprimé sont souhait de vouloir créer un jeu qui vise principalement un publique Japonais. Ce nouveau projet et cette nouveau direction fera du bien à cette équipe pour repartir sur de bonnes bases après les deux Knack.a beau être un homme très talentueux dans le domaine de la conception de console, il n'avait visiblement pas assez de maitrise pour être à la direction d'un jeu.Pour revenir à, il correspond totalement au type de jeu que souhaite faire Iijima, typiquement à destination du publique Japonais.Iijima qui laisse d'ailleurs beaucoup de messages sur le compte twitter des 20 ans de Ape Escape... compte très actif depuis quelques mois avec beaucoup de contenu visuel et de messages de l'équipe.Petite annecdote amusante sur ce compte anniversaire, il ne suit que trois personnalités. Keiichiro Toyama, Hideo Kojima et Shuhei Yoshida.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les estimations des ventes du dernier(2017) et l’intérêt de Sony pour cette licence en proposant également un épisode pour le PSVR (d'une qualité très discutable), ne fait nul doute que le prochain épisode de cette licence développé en collaboration avec Japan Studio, arrivera sur PS5. Et on imagine que nous ne devrions pas attendre trop longtemps avant de voir un nouvel épisode annoncé.La franchise a dépassé les 14 millions de ventes avec le dernier épisode.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Plusieurs insiders de confiance et des fiches de recrutement ont déjà quasiment confirmé que l'un des prochains projets de Bluepoint Games était Demon's Souls Remake. Comme pour Gravity Rush ou Shadow Of The Colossus, une équipe chez Japan Studio doit très certainement aider et superviser le développement de ce projet que nous devrions voir bientôt annoncé.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voilà les projets avec le plus de matière sur lesquels nous pouvons discuter actuellement.Nous n'avons pas vraiment de nouvelles des autres teams avec lesquels travaillaient Japan Studio.Laet(Tokyo Jungle et Rain) ne montrant plus signe de vie depuis longtemps.Je me demande également sur quel projet travailleDirecteur créatif chez Japan Studio depuis décembre 2017 et travaillant avec Sony depuis longtemps sur des titres comme The Getaway, Siren, Puppeteer ou encore Concrete Genie.