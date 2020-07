Je met souvent en ligne un sondage après une conférence, au tour de notez le Xbox Games Showcase. ici Je le met ce matin ( ici ) pour que vous puissiez voter à froid et non à chaud hier soir.Voici le lien du sondage : ici 5 possibilités (note sur 5)- 1 (mauvais)- 2 (médiocre)- 3 (moyen)- 4 (bon)- 5 (Très bon)Mais utilisez le lien pour voter ici ^^Retrouvez ici mon article sur les 9 annonces de jeux issus des Xbox Game Studios montrés lors du Xbox Games Showcase.Si vous voulez retrouver le résultat du sondage c'est : ici

posted the 07/24/2020 at 10:51 AM by marcus62