Récapitulatif des annonces de jeux Xbox Game Studios du Xbox Games Showcase :Un total de 9 jeux issus des Xbox Game Studios ont été montrés lors du Xbox Game Showcase !Pour la petite comparaison, Playstation en avait également présenté 9 jeux des Playstation Studios lors de son Event PS5 le mois dernier !Développeur : 343 IndustriesDate de sortie : Fin 2020Plateforme : Xbox One, Xbox Series X et PCDéveloppeur : Undead LabsDate de sortie : N/APlateforme : Xbox Series X et PC.Remarque : Le jeu est encore en pré-production selon le studio.Développeur : Turn 10Date de sortie : N/A.Plateforme : Xbox Series X et PCRemarque : Le jeu est en "early development"Développeur : RareDate de sortie : N/APlateforme : Xbox Series X et PCDéveloppeur : Obsidian EntertainmentDate de sortie : N/APlateforme : Xbox Series X et PCDéveloppeur : Playground GamesDate de sortie : N/APlateforme : Xbox Series X et PCDéveloppeur : Obsidian EntertainmentDate de sortie : 28 juillet 2020Plateforme : Xbox One et PC (puis optimisée sur Xbox Series X)Développeur : Dontnod EntertainmentÉditeur : Xbox Game StudiosDate de sortie : 27 juillet 2020 (Chapitre 1)Plateforme : Xbox One et PCDéveloppeur : Double Fine ProductionsDate de sortie : 2021Plateforme : Xbox One, PS4, Xbox Series X et PCVotre annonce préférée ? Votre déception ?