Tout est dans le titre, vos appréciations sur la conférence messieurs-dames.Je n'ai jamais été un grand fan de Microsoft forcément avec mon esprit kikoo jap Sonyais de l’extrême ça ne va pas changer ^^Pour ne pas paraitre violent et surtout chiant je vais m'abstenir de donner mon avis (quel merdasse quand même...).En tout cas j'ai trouvé Halo Infinite extrêmement moche, mon dieu mais c'est quoi ça, voir cette chose après mon platine de FF7 Remake hier, mais bordel je chiale du sang là...La PS3 c'est de la next gen maintenant chez Microsoft...Regardez-moi cette prouesse graphique (une baffe...mais dans le mauvais sens) :Bref un suicide en direct pour moi...

posted the 07/23/2020 at 04:56 PM by marchand2sable