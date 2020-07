Attention,Simplement des spéculations qui enflent, mais genre beaucoup, sur pas mal de sites spécialisés Xbox américains.La stratégie de Xbox s'amorçant maintenant autour du gamepass, tout le monde s'attend à une simplification-fusion de l'offre d'ici peu.Ça a déjà commencé avec le X-cloud qui intègrera l'offre Ultimate dès septembre (et ça c'est super chouette).Mais du coup, des journalistes du site Pure Xbox s'interrogent :La question mérite d'être posée, surtout que le timing parait être le bon : la fusion avec les services PC montre déjà les limites de cette différence de traitement (sur PC, on peut jouer au Live de la Masterchief Collection gratuitement, par exemple).Si ça se faisait, ce serait assez ironique vu que c'estsur consoles.Rappelez-vous : surL'offre des jeux offerts avec ce fameux PS+ n'était qu'un moyen pour Sony de faire une transition vers un live payant, pour eux aussi. (pas de raison qu'il n'y ait que Microsoft qui se fasse de la thune, dans cette histoire !)Et là, en sa qualité d'outsider, Microsoft tente plein de trucs pour se remettre les gens dans la poche. L'annonce d'un LIVE 100% gratuit sur la prochaine gen serait un joli coup contre son adversaire, inversant du coup la tendance de l'époque 360/PS3 avec pas mal d'ironie.Voilà, que de la théorie, aucune info, même pas de rumeur... mais je me dis que c'est le genre de trucs qui pourrait être annoncé en août (la conf de la semaine prochaine, c'est games only).Qu'en pensez-vous ? Crédible, comme idée ?