Selon le joueur professionnelégalement connu sous le nom deet qui est assez populaire sur la scène esport des jeux de combat,travaille depuis un certain temps suret(deux projets qui n'ont pas encore été annoncés).D'après lui,aurait dû être annoncé cette année lors d'un événement spécial consacré à la série à l'approche des jeux olympiques de Tokyo de 2020, un événement reporté à l'année prochaine en raison du Coronavirus. La saison 5 deaurait donc été développée rapidement pour offrir un nouveau contenu compte tenu de l'absence d'annonce de cette suite, ce qui pourrait donc retarder sa sortie.semble être en développement depuis 2018,a déjà commencé la discussion avecpour les personnages à inclure dans le jeu. Cependant, même dans ce cas, l'urgence du Covid-19 peut avoir affecté le développement du jeu maisa toujours l'intention de prendre tout le temps nécessaire pour lancer une suite à la hauteur des attentes.Enfin, les plateformes cibles ne sont pas très claires pour le moment, maisn'a mentionné que laen ce qui concernealors quepourrait être un jeu multi-plateforme à venir prochainement suret. Bien évidemment toutes ces informations sont à prendre avec d'énormes pincettes.

posted the 07/08/2020 at 12:03 PM by leonr4