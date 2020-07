Amis de bonne famille, bonjour.Suite à mon précédent article portant sur la capacité des exclusivités PS5 révélées (la plupart étant des suites) à susciter l'adhésion pour la prochaine console de Sony, beaucoup d'entre-vous ont ramené son sort à son prix et son positionnement par rapport à sa concurrente principale, la Xbox Series X.Je comprends le raisonnement et justement. Pensez-vous vraiment qu'il suffit d'avoir la console la moins cher pour faire la décision et que seul les tiers comptent réellement pour faire pencher le sort d'une console ? Ou les qualités propres à une console, les fameux USP - arguments clé de vente - rentrent en compte ?Je pense que cela va un peu plus loin que cela et que la bonne dynamique se cimente sur plusieurs facteurs. Voici,les forces et faiblesses de la PS5 à l'heure actuelle de 19 heures 22 minutes et 54 secondes :+++ un nom limpide => PS5, on peut pas faire plus clair. WiiU, XboxOne sont de "bons exemples" de noms qui perdent le profane à mon sens. J'aurais préféré Scarlett ou Infinity d'ailleurs.??? prix acceptable => si inférieur à 500€, c'est bon, au pire tu souscris un emprunt de 100€ si c'est que ça le problème. Ou un abonnement Playstation All-Acess, qui sait ? Mais si la Digital est celle à 500€, ce point devient clairement négatif pour la 5.++ une manette aux sticks symétriques => je pense que le nombre de Dualshocks en circulation depuis 25 ans parle de lui-même et la DualSense poursuit en ce sens.--- une manette à l'autonomie supérieur à 6h. Mais j'en doute au vu de la techno embarquée et du prix à contenir, soit la DualSense fait 15h mais coute pour un tiers du prix de la console, soit elle tient 4h. Je penche pour la seconde option bizarrement.+++ des exclus qui ont du poids => on me racontera ce qu'on veut, si les cartons sur cartons de Nintendo font vendre des Switchs, il en est de même pour ceux de la PS4. Et 3 pontes de PlayStation ont déjà déclaré une intensification en matière de catalogue d'exclusivités (John Kodera dès 2018, Jim Ryan et Eric Lempel à l'issu du dévoilement de la PS5).--- des exclus qui n'ont pas de poids => je pense que c'est une erreur de claquer du fric dans de fausses exclus de quelques mois ou même années sur des jeux qui n'ont en rien le poids des gros mastodontes habituels qu'on voit dans les bundles exclusifs des uns et des autres (AC, Fifa, CoD, Star Wars, GTA, Cyberpunk), Deathloop, Ghostwire Tokyo, Keena, c'est clairement vain. Autant foutre ce fric dans des jeux maisons sérieux.-- la rétrocompatibilité => je pense que c'est de base inutile mais ça le devient lorsque ta concurrence directe met ça en avant comme argument pour garder sa fanbase mais je pense que la majorité des gens ne rejouent pas à leur jeu par manque de temps et parce qu'il sort du neuf tout bêtement - et pire encore, la majorité ne revend pas sa console. Bon par contre, elle risque de n'être que fonctionnelle pour les titres PS4.++ une expérience fluide (menu de la console, mode photo/vidéo, installation de jeu) => point fort de la PS4, on en sait encore rien pour la PS5 mais ce serait très surprenant de ne pas réussir à faire correctement un c/c.--- le silence de fonctionnement => je pense que c'est clairement un motif légitime de pétage de câble qui doit pousser un certain nombre à revendre sa console pour passer faire les tiers en tout cas chez l'autre ; contrairement à la rétro à laquelle je ne crois pas.+ le service en ligne stable => c'est plutôt le cas sur PS4 mais je ne joue pas en ligne donc je me base plus sur l'impression générale laissée sur divers forums.++ la capacité technique de faire rupture // à la précédente génération => SSD magique, audio 3D + retour haptique + plein de teraflops. Le cocktail peut être très fort de parier plus dur les "sens" que sur la puissance brute. A voir si ça ne tournera pas au gadget comme le payé tactile.++ la VR => avec plus de 4 millions d'adhérents, PlayStation tient là un argument de taille sauf si grosse surprise lors de l'évènement Xbox de Juillet. Reste à voir les avancées technologiques de la version 2 ainsi que son positionnement sur l'encombrement, le poids et la présence ou non de câbles.+ le coup de crayon => je pense qu'un produit à plusieurs centaines d'euros se doit de donner envie, la One X est magnifique par exemple. La PS5 divise mais on peut saluer qu'il y ait un réel travail de forme, de sculpture, d'architecte d'intérieur.--- la taille, ça compte ! Clairement, elle est trop grosse, et j'arrête tout de suite ceux qui vont me taxer de grossophobie, j'ai eu la PS3 Fat, je sais de quoi je parle. Puis elle va être lourde. Ca va être compliqué l'unboxing. De toute façon je prendrais la Pro pour la 4K et les 60fps.+ facilité de développement => j'y connais rien du tout mais il me semble que le but depuis le fiasco PS3 à ce sujet est de fournir un environnement de développement ergonomique. Et ils ont une botte secrète, le SSD magique.--- Inferior version => avoir 10 Tflops contre 12 pour la Séries X, la PS5 risque de se manger des versions inférieures même si d'est la plus facile des 2 à programmer. On l'a vu avec la OneX par rapport à la Pro, 2 consoles qui avaient déjà le même écart de puissance ...J'aimerais bien savoir parmi vous qui scrute quel élément d'une console pour faire son choix.J'ai aussi une théorie. Je pense que les premiers acquéreurs passionnés initient l'effet boule de neige et la bonne communication naturelle et que c'est surtout derrière que suit le grand public en fonction de ce qui se trouve être la console "attractive du moment". Ce fut le cas de la Switch, ce fut le cas pour la PS4, pour la 360, PS2, PS.N'hésitez pas à me signifier si vous voyez d'autres points de différenciation d'une console.A tchao bonsoir.