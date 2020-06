Terme devenu galvaudé à force d’être utilisé à tords et à travers au moindre bon jeu qui sort ( et encore des pseudos chef d’oeuvres sont à peine des bons jeux ) quels sont VOS critères totalement subjectifs qui définissent votre conception du chef d’oeuvre ?Personnellement je considère qu’un chef d’oeuvre doit sublimer tous les aspects artistiques du jeu vidéo ( visuels, narratifs, sonore ect... ) Je vais par exemple citer des jeux très bons, voir excellent mais qui ne réunissent pas tous ces aspects et qui ne sont donc pour moi pas des chefs d’œuvres ( ça ne veux pas dire que ce sont pas des grands jeux par contre bien au contraire )Les jeux Mario sont par exemple l’illustration des jeux que je ne considérerais jamais comme des chefs d’œuvres, le gameplay est certes toujours au top mais il n’y’a aucune proposition d’univers car tout est pensé dans le jeu dans une seule et unique perspective : le gameplay, certains vont me dire que le jeu vidéo c’est avant tout du gameplay pour vous peut être mais moi j’ai besoin de beaucoup plus, le gameplay c’est la dimension « amusante » du jeu vidéo et Mario le fait très bien mais je pense qu’on peut quand même aller au delà ce stade primitif du jeu vidéo, certains Zelda sont en ce sens plus proche de ce que j’attends d’un chef d’œuvre.Autre exemple Bloodborne ( et les souls en général ) l’univers est la cette fois, le gameplay est bon mais le reste est beaucoup trop aux oubliettes, il n’y’a aucune narration contrairement à ce que certains voudraient nous faire croire, ce qu’on fait n’a aucun sens puisque l’objectif premier n’est ici plus de seulement amuser mais également d’offrir un challenge est tout est pensé autour de cette ambition, ca me suffit pas, c’est d’ailleurs pour cette raison que je suis hypé par Elden Ring car George R. R. Martin pourrait compenser ce manque.Un jeu que j’ai adoré, l’univers est la, l’ambiance est dingue, la direction artistique est sublime, mais c’est toujours pas un chef d’œuvre parce que le gameplay n’est pas assez créatif, que c’est redondant et que ça créer une incohérence dans l’univers du jeu mais tout le reste est excellent.Maintenant les jeux qui selon moi sont parvenu dans un moment de grâce à sublimer tous les aspects du jeu vidéo pour atteindre le rang de chef d’œuvre ? Ils sont très peu, il y’a Shenmue, Gameplay créatif, univers de fou, ambiance incroyable, personnages super bien écrit, j’aurais également pu citer Shadow of the Colossus que je considère comme un chef d’œuvre pour les mêmes raisons, Final Fantasy 7 et 9, MGS, secret of Mana, Résident evil 4 GC, Bioshock est un cas à part pour moi, il aurait pu entrer dans cette catégorie car il coche toutes les cases mais je suis totalement réfractaire aux FPS, par contre vous remarquerez que ce sont toutes des exclusivités, comme quoi