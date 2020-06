Destruction All Stars est un événement sportif suivi à l’échelle mondiale. L’objectif ? Mettre en pièces autant de voitures que possible. À mesure que les combats font rage, les épaves se multiplient sur l’arène, jusqu’à ce qu’un champion soit couronné. Les concurrents ont à leur disposition différents types de véhicules, chacun proposant des sensations et des accélérations qui lui sont propres, grâce au retour tactile et aux gâchettes adaptatives de la PS5

Cette productionvient de, basé à Liverpool, qui a été fondé par les anciens de(Blur, PGR.) mais aussi de(Wipeout), ainsi que d(motorstorm, Driveclub), en bref vous l'aurez compris un studio conçu pour créer des jeux de sports automobiles..Destruction All Star est attendu exclusivement sur PS5, sans aucune date pour le moment.