■Godfall en 4K native / 60fps (RT ?).■Ratchet & Clank Rift Apart : 4K native / 30fps avec du RT (reflections).■Horizon II Forbidden West : 4K native / 30fps.■Demon's Souls Remake : 4K native.■Gran Turismo 7 : 4K native / 60fps avec RT.■Kena Bridge Of Spirits : 4K native.■Astro's Playroom : 4K dynamique / 60fps (ça descendait à 1792p sur certains passages du trailer).■Sackboy A Big Adventure : 4K dynamique / 60fps (parfois le rendu de certaines zones est en 1512p).■Little Devil Inside : 4K native.■Resident Evil 8 : 4K native / 30fps.■Pragmata : 4K native.■Returnal : 4K native.■Stray : 4K native avec RT.■Destruction All-Stars : 4K dynamique (ça baisse jusqu'à 1080p).rappelle que tous ces jeux sont en cours de développement et que d'ici la sortie le code final peut être modifié.

Who likes this ?

posted the 06/13/2020 at 08:35 AM by leonr4