Hier soir j'ai mis en ligne un sondage que vous pouvez, le retrouvez ici si vous l'avez raté.Voici les résultats, 160 personnes ont participé au sondage.- 51% des personnes ont répondus- 23% des personnes ont répondus- 21% des personnes ont répondus- 5% des personnes ont répondusUne majorité ont donc jugés l'Event hier positif (74.5%)Retrouvez ici la liste des 9 jeux Playstation Studios présentés hier soir lors de l'Event PS5.- Horizon 2 : Forbidden West- Marvel's Spider-Man Miles Morales- Ratchet and Clank Rift Apart- GT7- Demon’s Souls- Sackboy A Big Adventure- Returnal- Destruction All Stars- Astro’s Playroom