Donc pour moi c'est clair après quelques doute (justifier) sur ce que pouvait être là conf sony,je contaste agréablement que c'était un sans faute niveau présentation.

Les jeux était présent, du ingame ,un bon rythme, 2 -3 baffe visuel (kena,re8 village ,horizon 2) et la présentation de la console dans toute ces couture (classe putain).je crois vraiment que pour la première fois de ma vie une play va finir chez moi Day one.ceci dit même ci tous était maîtriser, la plupart des autres était propre mais pas la grosse claque ,de plus la plupart sans doute multiplateforme. quid de la dualsence on la voit mais pas de démonstration, sane doute plus tard.au final bonne conf .Microsoft aura fort pour répondre en juillet .dans tout les cas là rivalité sera de mise pour notre grand plaisir.