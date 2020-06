J'ai téléchargé la démo de 51 Worldwide Games, et vous savez quoi ? Je l'ai pas mal apprécié... Je me suis donc mis à la recherche du jeu pour 29,99€ (au lieu des 39,99€ que j'ai vu sur l'eShop) et c'est donc sur Instant-Gaming.com que s'est soldé mon achat, au tarif de 33 € C'est une très bonne surprise, car les jeux sont variés, issus des 4 coins du monde, et c'est une bonne façon de découvrir les jeux d'autres pays, mais également les anciens jeux de Nintendo (Hanafuda notamment).L'ambiance est chill, posée, un peu à l'image de celle présente dans le programme cérébral du Docteur Kawashima ou de la Wii Balance Board. En tous cas, de mon côté, je me surprends à adorer le concept, surtout que d'habitude je n'ai pas le temps de jouer à des jeux de société... J'ai vraiment hâte d'y jouer en multi-joueur local.PS : Le jeu de pêche est moisi :v !